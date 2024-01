Montag, 15 Januar 2024 | 03.015

Kunst und Konzert ... Wissenschaft und Musik ...

Planck und Politik ...

es gibt bekanntlich nicht nur die Human Rights … sondern auch Human Developments …

zumindest in Gestalt der Max Planck Institute ...



in Wilmersdorf 14195 Lentze Allee 94 findet dort am Mittwoch 17 Januar 2024 um 19 Uhr

ein besonderer Kammermusikabend statt ...



mit Andrei Ionita … Cello …

und Catalin Serban … Klavier …



zum Vortrag kommen Werke von Rachmaninow Janacek Fauré Enescu und Bartok ...

in einer außergewöhnlichen Kombination von Künstlern und Instrumenten ...



insbesondere Andrei Ionita … er spielt ein Violoncello …

das 1671 in Brescia von Giovanni Battista Rogeri gebaut wurde …



auch Dank seines charakteristischen Designs ein berühmtes Instrument …

eine Leihgabe der Deutschen Stiftung Musikleben … deren Stipendiat er ist …



zur Förderung und Unterstützung mit dabei ist der Verein Konzertleben …

sowie die Agentur von Margarete Schwind … ms@schwindkommuniaktion.de …



und last but not least auch das Ambiente … die wunderbare Architektur des MPIB…

Max Planck Institut für Bildung … Forschung und Förderung ...







