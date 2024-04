Montag, 22 April 2024 | 17.113

Die Rechte der Menschen und ...

die Sustainability ...

das ist wie ein Schgmuckstück ...

ums mal so gewissermaßen neutral zu sagern ...



sieht vertrauenerweckender aus ...

wenn er sich ne schicke Krawatte umbindet oder gar ne Fliege ...



selbst Wladimir Wladimirowitsch Putin ...

der nichts anderes als ein nachhaltiges Rußland aufbauen will ...



und was das heißt / was er damit meint ... das sehen wir ja ...

nichts al Krieg und Verderben / Tod und Teufel ...



natürlich ist nicht Eins wie's Andere ... aber im Prinzip ist es eben so ...

daß das praktisch für alle Politiker Partein Unternehmer Unternehmen gilt ...



Nachhaltigkeit ... wenn es diesen Begriff nicht schon gäbe ...

müßte er dringendst erfunden werden ...



vor allem aber müßten sich eben alle (!!!) Beteiligten dazu bekennen ...

daß sie ihren Anteil am Gelingen übernehmen und tragen müssen ...



und unser Erziehungs / Schul / Bildungs System ... ist weit davon entfernt ...

diesem unverzichtbaren Umstand Rechnung zu tregen ...



ein intaktes Unternehmen besteht nun mal aus Machern Mitarbeitern Konsumenten Kunden

und eine intakte Familie aus Eltern Großeltern Kindern Enkeln ...



woraus sich ergibt ... daß alles was geschieht nicht nur im Hier und Jetzt ...

sondern in den Dimensionen des Heute Morgen Übermorgen gesehen werden muß ...



'enkeltauglich' ... wie das im Kurzbegriff heißt ...

und das geht eben nur wenn alle mitmachen und sich auch gegenseitig kontrollieren ...



dieser Mangel an Kontrolle ist wahrscheinlich der Hauptgrund der Misere ....

und das will anscheinend niemand begreifen geschweige wahrhaben ...



da gibt es ein paar Macher ... um nicht zu sagen zur Zeit einen einzigen ...

und der ganze Rest dieser acht Milliarden Menschen ist völlig hilflos ...



und nicht in der Lage ... diesem einen Mann Einhalt zu gebieten ...

bzw sich selbst geschweige den Rest der Menschheit zu schützen ...



und das liegt eben nicht an der physischen Stärke dieses einen Machers ...

der mehr oder weniger reflexartig einfach draufhaut ...



sondern am Befinden dieser Klugscheißer auf der anderen Seite ...

die nicht nur lieber nichts außer vor Angsst in die Hose machen ...



sondern sogar aktiv mitarbeiten / zuarbeiten ( ihren Vorteil suchen ...

bzw per Greenwashing das leidende Volk hinters Licht führen und betrügen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Fortschritt ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Armut Aussterben ...







