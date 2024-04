Samstag, 20 April 2024 | 16.111

Die Rechte der Menschen und ...

die Freiheit der Politiker ...

Deutschland ist zur Zeit ein politischer Flickenteppich ...

schön bunt ... weil Buntheit mit Freiheit verwechselt wird ...



und Freiheit weiederum mit 'frei von Verantwortung' ...

so als wäre das alles ein riesiges Spielfeld ... auf dem jeder spielen kann was er will ...



wir sind aber nunmal nicht allein auf der Welt ...

sondern in vielerlei Hinsicht auf andere bezogen wenn nicht von anderen abhängig ...



die sich ihrerseits auf Deutschland als berechenbare Größe ...

wenn nicht als verläßlicher Partner einstellen ...



nach Lage der Dinge steigen die Zweifel potentieller Partner in der Welt ...

an eben dieser Berechenbarkeit / Verläßlichkeit / Stabilität ...



das liegt ganz einfach daran ...

daß so genannte Sozial-Demokratie eine Perversion von Demokratie an sich ist ...



und im übrigen ja kein Mensch hierzulande weiß ...

was Demokratie an sich ist und wie man das macht (im Gegensatz zur Mondlandung) ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ... und oder doch eher Taiwan ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten und Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Abkratzen ...







