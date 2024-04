Freitag, 19 April 2024 | 16.110

Die Rechte der Menschen und ...

die Naturkatastrophen ...

wir unterscheiden bekanntlich zwischen den Naturwissenschaften ...

und den Geisteswissenschaften oder auch Lebenswissenschaften ...



die sich nicht unmittelbar vergleichen lassen ...

und auch nicht unmittelbar auf einen ader beziehen lassen ...



auf grund der Naturwissenschaften weiß man zum Beispiel ...

daß es vor rund 39.000 Jahren bei Neapel einen größeren Vulkanausbruch gegeben hat



oder wie man das macht ... wenn man zum Mond fliegen ...

und dort fast auf den Meter genau landen will ...



demgegenüber sind die Geisteswissenschaften nicht in der Lage ...

beispielsweise nachzuvollziehen ...



warum sich der letzte Weltkrieg / der Überfall auf die Ukra-ine nicht verhindern ließen

geschweige was man tun müßte um halbwegs verfassungsgemäße Zustände zu schaffen



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa / die Frankfurter Zentral-Europäische Bank ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Entwicklung ...

Angela Dorothea Merkel ...Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...







