Donnerstag, 18 April 2024 | 16.109

Die Rechte der Menschen und ...

das Handeln der Handlanger ...

Abgeordnete machen angeblich Politik ...

aber was ist das eigentlich ... Politk ???



kein Mensch weiß was das ist ... Politik ... zumindest kein Angeordneter im Parlament ...

kein Richer in welchem Gericht auch immer ...



geschweige ein Mitglied der Bundesregierung ...

in einer Koalitionsregierung schon gar nicht ...



nur Putin weiß ... daß das was er macht keine Politik ist ...

und daß ihm das aber auch völlig egal ist ... das will er ja gar nicht ...



auch Gerhard Schröder gehört zu denjenigen ...

die zwar fleißig mitmischen ... aber keine Politik machen wollen ...



sondern Geschäfte ... und dabei diejenigen raushalten wenn nicht ausschalten wollen

die ihnen dank eines politischen Amtes in die Quere kommen könnten ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ...Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







