Die Rechte der Menschen und ...

die Wahlen der Menschen ...

es ist bekanntlich so ... bestimmte Menschen ... Bürger bzw also Mitbürger ...

haben die so genannte Staatsgewalt inne ...



und was machen sie damit ??? sie 'verteidigen sie !??? ...

das muß man sich nun illustriert vorstellen um das zu begreifen ...



Staatsgewalt ausüben heißt an sich laut Verfassung ...

alle Dinge im Hinblick auf die Menschenrechte so regeln ...



daß kein Bürger seinerseits sich veranlaßt oder gar gezwungen sieht ...

Gewalt anzuwenden ... um seinerseits seine Rechte zu verteidigen ...



das Problem liegt wahrscheinlich darin ...

daß diejenigen die die Staatsgewalt innehaben sollen ...



vom Volk gewählt werden ...

und dieser Vorgang ... diese so genannten Wahlen ...



nicht die geringste Gewähr dafür bieten ...

daß qualifizierte geschweige professionelle Leute in diese Ämter kommen ...



bei Putin heißt es immer ... das russische Volk habe Wahlen die keine Wahlen sind ...

im Prinzip ist das also in Deutschland nicht anders ... in Europa / USA etc ...



das Po-litische Buch ...

die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

