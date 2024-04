Dienstag, 16 April 2024 | 16.107

Die Rechte der Menschen und ...

die Hilfe für Menschen ...

ständig ... gewissermaßen am laufenden Band ...

werden Milliarden Euro und Dollars in die so genannte Ukra-ine-Hilfe gesteckt ...



und damit de facto dem Putin praktisch in den Rachen geworfen ...

denn irgend ein sinnvolles Ergebnis wird damit ja nicht erreicht ...



es sind nun mal zwei völlig verschiedene Dinge ...

ob man einem Mann der gefallen ist helfen will wieder aufzustehen ...



oder ob man einer Frau helfen will ..

die vergewaltigt wird und sich fest in der Gewalt eben dieses Vergewaltigers befindet ...



da nützen vor allem auch alle Beschwörungen von Frauen nichts ...

wie 'Europa steht felsenfest an der Seite der Ukra-ine' ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ... Futurium ...

Angela Dorothea Merkel ... Hyäne Zerfleischen Auffressen ...







