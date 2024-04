Sonntag, 14 April 2024 | 15.105

Die Rechte der Menschen und ... das Spiel der Gewalten bzw Kräfte ...

laut Verfassung haben wir eine so genannte Gewaltenteilung ...

genauer gesagt ... soll das eine Teilung der 'einen' Gewalt sein ...



von der Idee getragen ... daß im Zusammenwirken wieder ein Ganzes entsteht ...

jeder Teil für sich allein nicht machen kann was er will ...



das kann natürlich nur funktionieren ... wenn jeder Teil für sich professionell arbeitet ...

und alle drei zusammen auch wirklich die Absicht haben ...



auch zusammen zu arbeiten ...

bzw im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel zu arbeiten ...



nach Lage der Dinge ist aber genau umgekehrt das Gegenteil der Fall...

alle drei Teile sind rein fachlich absolute Dilettanten ...



sie arbeiten auch nicht miteinander bzw kontrollieren sich nicht gegenseitig ...

sondern arbeiten in allem was sie machen gegen einander ...



von gemeinsamen Zielen ganz zu schweigen ...

jeder hat seine eigenen mehr oder weniger perversen Ziele und Zwecke ...



das eigentliche Problem dabei ist ... daß sie keine gefestigte Position vertreten ...

sondern ein Spielball der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kräfte sind ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



von halbwegs dressierten sozialistischen Affen wie Olaf Scholz ...

kann mann keine demokratische Politik erwarten ...



das Po-litische Thema ...DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Arschgeige Dummverkäuferin Mondkalb ...







