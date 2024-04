Samstag, 13 April 2024 | 15.104

Die Rechte der Menschen und ...

der Schwachsinn der Unmenschen ...

in Rußland sagt 'ein' Mann ... was Sache ist ...

und im so genannten Westen ... ???



man wagt gar nicht zu zählen ...

zig ... wenn nicht Tausende ...



wie kann jemand ... der noach halbwegs alle Tassen im Schrank hat ... glauben ...

daß dieser so genannte Westen irgend etwas halbwegs Sinnvolles zustande bringen kann



es mag ja sein ... daß auch Putin schwachsinnig ist ...

aber es ist wahrscheinlich so ...



daß qualitativ der Schwachsinn Putins immer noch stärker ist ...

als der geballte quantitative Schwachsinn des Westens ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftlich Unions Europa ... oder ist es gar Taiwan ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ....

die Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Abkratzen ...







