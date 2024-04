Freitag, 12 April 2024 | 15.103

Die Rechte der Menschen und ...

die Förderung der Menschen ...

wir sind hier in Deutschland rund 80 Millionen Menschen ...

und es haben sich zwar gewisse Führungsgremien gebildet ...



aber keines bzw keiner ist bereit ... sowas wie Führung tatsächlich zu übernehmen ...

einer schwachsinniger als der andere ...



selbst der Begriff der Führung ist wischi-waschi-verwässert ...

statt dessen gibt es den Begriff der Förderung ...



mit dem diejenigen ... die sich in die rein organisatorisch ja vorhandenen

Führungspositionen mit mehr oder weniger rabiaten Tricks gebracht haben ...



halten wollen und ... soweit das von Wahlen abhängt ...

ihre Anhänger bzw Follower dazu bringen wollen sie zu wählen ...



nicht nur daß es keine Führung gibt ... selbst über diese Förderprogramme ...

des Bundes / der Länder / der Europäischen Union ...



hat kein Mensch auch nur den geringsten Überblick ...

es gibt da Töpfe bzw eben so genannte Förderprogramme ...



und die werden ebenso wahllos wie sinnlos aufgefüllt wenn sie leer sind ...

aber wie viele Programme laufen / auf welches Volumen sie sich summieren ...



hat niemand in der Bundesregierung eine Ahnung ...

geschweige speziell im Bundesfinanzministerium ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa / die Frankfurter Zentraleuropäische Bank ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Entwicklung

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...







