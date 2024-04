Donnerstag, 11 April 2024 | 15.102

Die Rechte der Menschen und ...

die Führung der Organisationen ...

grundsätzlich besteht wohl Einigkeit darüber ...

daß ein Land / ein Unternehmen / eine Familie Führung braucht ...



um sich en detail wie der Mensch an und für sich durchzukämpfen ...

und durchzusetzen im täglichen Kampf ums Überleben ...



Führung' ... das ist im Idealfall eine heterosexuelle Doppelspitze ...

die in der Lage ist für den unverzichtbaren Nachwuchs zu sorgen ...



aber auch im übrigen eine kreative kulturelle eher weibliche Seite sagt ...

'was' gemacht werden soll ...



und eine handwerkliche kraftvolle eher männliche Seite das ausführt ...

zu Nutz und Frommen aller drei Seiten ...



statt dessen haben wir ein rein männliches Führungstrio ...

ein kaum nur noch durch Israel zu überbietender Schwachsinn ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







