apropos 'that spoils it all' ... das Ahr-tal ist zur Zeit das Musterbeispiel dafür ...

daß etwas praktisch und de facto hinweggeschwemmt worden ist ...



das aber niemand wahrhaben will ... was vor fast drei Jahren geschah ...

denn längst sind die ebenso etablierten wie uneinsichtigen Kräfte dran und drauf ...



das Ahr-tal wieder aufzubauen ...

Stück für Stück und Stein für Stein wie es mal war ...



statt mal inne zu halten und mal den Verstand einzuschalten ...

die Lage neu zu eruieren ...



und auf der Basis des Status quo neu anzufangen und zu bauen ...

statt auf der Basis quo ante ...



das Ahr-tal ist das Tal der Ahr ... also das Talk des Flusses / des Wassers (!) ...

und nicht das Tal der Menschen die glauben dort schön wohnen zu können ...



sinnvollerweise müßte also erstmal das Tal des Flusses wieder hergestellt ...

um nicht zu sagen renaturiert werden ...



so daß beim nächsten Hochwasser nicht gleich wieder eine Naturkatastrophe droht

und dann erst das Tal der schönen Wohnhäuser und Weinberge etc ...



