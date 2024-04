Dienstag, 09 April 2024 | 15.100

Die Rechte der Menschen und ...

'that spoils it all ...'

Gerhard Schröder ist der Meinung ...

man müsse an einer Freundschaft unbedingt festhalten ...



weil man die positiven Aspekte deretwegen es zur der Freundschaft überhaupt kam

nicht vergessen geschweige verraten dürfte ...



selbst wenn objektiv kein Zweifel daran bestehen kann ...

daß dem 'Freund' genau diese Aspekte inzwischen völlig egal sind ...



und er drauf und dran ist ... einem nicht nur den Krieg ausdrücklich zu 'erklären' ...

sondern einen mit allen Mitteln die er hat umzubringen ...



daraus stellt sich die Frage ... wie geisteskrank ist dieser Mann ???

im Scheidungsrecht gibt es den Begriff der Unvereinbarkeit der Charaktere ...



die zivilisierten US-Amerikaner haben dafür den Begriff entwickelt ...

'that spoils it all' ...



wenn in einer zunächst positiv verlaufenden Beziehung eine Entwiclung eintritt ...

bzw durch ein Ereignis ein Punkt erreicht wird ...



an dem sich zeigt ... daß alles Bisherige nicht als ein grandioser Irrtum war ...

bzw ein Mißverständnis ... das durch nichts mehr zu reparieren geschweige zu heilen ist



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Hyäne Auffressen Zerfleischen ...







