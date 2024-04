Montag, 08 April 2024 | 15.099

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Schulkinder ...

an manchen Tagen sind mehr Polizisten an manchen Schulen ...

als Lehrer ...



weil zwar immer noch Lesen und Schreiben halbwegs vermittelt wird ...

abr immer weniger Bildung und Kultur ... wenn nicht Zivilisation ...



was zunehmen gravierend schwieriger wird ...

angesichts einer dynamischen multikulturellen Entwicklung ...



für die es keine adäquate Schul-politik gibt geschweige Politische Führung ...

'das laissez aller' zu nennen wäre noch übertrieben ...



es wird regelrecht provoziert und gespielt mit der Volksverdummung ...

je dümmer das Volk desto größer die Chance ...



daß es auf den anscheinend nicht zu bremsenden Wahnsinn reinfällt ...

den Medien / Parteien / Politiker verbreiten ... und sich nicht mehr rührt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Fortschritt ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Armut Aussterben ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen