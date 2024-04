Sonntag, 07 April 2024 | 14.098

Die Rechte der Menschen und ...

die Prinzipien der Politiker ...

wir wissen schon ... alles hat immer zwei Seiten ... mindestens ...

denn auch alles Weitere hat immer wieder zwei Seiten ... bis ins Unendliche ...



nehmen wir zum Beispiel ... ums halbwegs konkret zu machen ...

den Krieg der Russinnen und Russen gegen die Ukra-inerinnen und Ukra-iner ...



und da sagt Olaf Scholz ... da dürfen wir uns aus Prinzip nicht raushalten ...

sondern müssen uns reinhängen ... wie gesagt aus Prinzip ...



genauer gesagt ... als eines unserer drei (!) Prinzipien ...

denn ... auch das wissen wir schon ...



aller Seiten sind immer zwei ... aller Dinge aber sind immer drei ...

egal ob gut oder schlecht ... Hauptdsache es gibt ein Ganzes ...



Olaf Scholz sagt also ... eines unserer Prinzipien ist ...

'wir müssen die Ukra-ine unterstützen ... solange es nötig ist' ??? ...



in der Praxis sieht diese Unterstützung so aus ...

wie wenn ein Mann einer Frau die vergewaltigt wird ein Kissen unter den Po schiebt ...



im übrigen aber nichts Relevantes tut ... um die Vergewaltigung zu beenden ...

und die Frau aus der Umklammerung zu befreien ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Arschgeige Dummverkaufen Mondkalb ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen