Samstag, 06 April 2024 | 14.097

Die Rechte der Menschen und ... der Frieden der Gewaltherrscher ...

bisher hieß es immer ...

'wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß' ...



die aktuelle Version dieses Spruchs ist ...

- egal wie unmißverständlich Du mir den Krieg erklärst ...

- mich mit dem Modernsten was es gibt massivst angreifst ...

- Dir Scheibchen für Scheibchen den Sieg an Dich reißt ...



glaub bloß nicht ...

- daß ich mich provozieren lasse ...

- mich als Kriegspartei fühlen ...

- geschweige führen werde ...



und da der Krieg zu Ende sein wird ...

wenn Du alles erreicht hast was Du wolltest ...



wird es auch auf einen Friedenvertrag gar nicht ankommen ...

bzw sich die Frage eines Diktatfriedens also gar nicht stellen ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten und Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Tod ...







