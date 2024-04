Freitag, 05 April 2024 | 14.096

Die Rechte der Menschen und ...

die Verachtung der Menschen ...

Wladimir Putin / Jinping Xi / und jede Menge Islamisten rollen ...

nicht wie 'ein' / nicht wie 'drei' / sondern wie ein ganzes Bündel von Tsunamis ...



auf uns zu soweit nicht längst über uns hinweg ... wir sitzen in der Falle ...

und die maßgebenden Strategen wollen es einfach nicht wahrhaben ...



geschweige daß jemand die Gefahr (an)erkennt ...

daß demnächst die Falle zuschnappt ...



es gibt nicht mal sowas wie die Angst des Kaninchens vor der Schlange ...

die Strategen in Ost und West überbieten sich gegenseitig in Menschenverachtung ...



es gibt nur eine Richtung ... abwärts ...

und nach uns die Sintflut ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa / die Frankfurter Zentraleuropäische Bank ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Erziehung Bildung Entwicklung ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen