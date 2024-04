Donnerstag, 04 April 2024 | 14.095

Die Rechte der Menschen und ... das Kreuz mit dem Kreuz ...

um nicht zu sagen ... die Qual der Wahl ...

mit der Folge der Höllenqual ... s. Pest und Cholera et cetera ...



das Kreuz ist das Symbol des Christentums ...

und Christentum ist ein Glaube ... nicht eine Partei / ein Instrument ...



das Kreuz ist aber auch ein Symbol der Demokratie ...

denn Demokratie äußert sich zur Zeit noch in Wahlen ...



und bei Wahlen muß man zur Zeit noch ein Kreuz machen auf einem Wahlzettel

um praktikable Vorgänge und Entwicklungen möglich zu machen ...



nach Lage der Dinge sind die Menschen unerschöpflich im Schaffen von Problemen

und andererseits unfähig im Ausarbeiten sinnvoller Lösungen ...



weil es natürlich wesentlich einfacher ist ...

aus etwas was funktioniert zwei Dinge zu machen die nicht fuktionieren (können) ...



objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ...

das Prinzip der Schöpfung ist ... 'aus Zwei mach Eins' !!! ...



solange sich nicht mal die dem Schöpfungsgedanken speziell verpflichteten Kirchen ...

gleich welcher Religion ... dieser Erkenntnis entsprechend verhalten ...



wird man kaum erwarten können ...

daß (politische) Parteien sich darauf einrichten ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







