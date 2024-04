Dienstag, 02 April 2024 | 14.093

Die Rechte der Menschen und ...

die Rechte der Bürger ...

dieses unser Deutschland ist laut Verfassung eine Republik ...

und zwar eine Bundesrepublik ... ein Bundesstaat ...



und dieser Bundestaat soll ein demokratischer Staat sein ...

kurz gesagt eine Demokratie ...



und dieser demokratische Staat soll ein sozialer Staat sein ...

was sich nicht mehr weiter verkürzen läßt ...



ist auch egal ...

denn es weiß ja eh niemand was das alles zu bedeuten hat ...



immerhin schon in ihrem Artikel 20 greift diese Verfassung den Begriff der Staats-'Gewalt' auf ...

ohne ihn näher zu definieren ...



und sagt dann ... die Staats-Gewalt ist etwas was vom (Staats)Volk ausgeht ...

und von diesem (Staats)Volk in Wahlen ausgeübt wird ...



ohne auch das näher zu definieren ...

weil ohnehin und de facto mehr oder weniger willkürlich ...



die Gewalt durch eine Regierung bzw überhaupt einen einzigen Kanzler ausgeübt wird ...

die sich pro forma und mehr oder weniger zum Schein kontrollieren lassen ...



durch mehr oder weniger repräsentative so genannte 'besondere Organe' ...

der Führung / der Gesetzgebung / der Beratung / der Rechtsprechung ...



laut Verfassung darf das Volk also wählen ...

nach Lage der Dinge hat es die Wahl zwischen Pest und Cholera bzw Pech und Schwefel ...



was soll eigentlich dieser Quatsch ???

der schon in der Theorie nicht schlüssig ist geschweige in der Praxis !!!



*



die Politische Oper am Oster Dienstag ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen allgemein ... das Synonym für Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel speziell ... das Synonym für Vergasung Verbrennung Vernichtung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen