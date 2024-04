Montag, 01 April 2024 | 14.092

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht der Fake ...

die Erfahrung ist ... Handel bringt Wandel ... dieses Prinzip des Handels bzw Handelns

ist unserer Politischen Führung aber so weit weg und fremd wie der Ferne Osten ...



es ist das erklärte Ziel dieser Dilet-tanten und sonstigen Onkels ...

zu beobachten und erkennen zu können ... wo jemand agiert ...



um dann weiß der Teufel wie 're'-agieren zu können ...

möglichdst frühzeitig und selbständig (???) ...



das ist wie wenn man merkt daß man vergessen hat den Wasserhahn zuzudrehen ...

und statt zu handeln ... das heißt hinzugehen und ihn zuzudrehen ...



geht man an die Bar und wartet ... bis die Wohnung unter Wasser steht ...

und ruft dann die Feuerwehr ... oder so ...



*



der Politische Film am Oster Montag ... am 1. April !!! ... der Tag der Fake-News ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungan Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Fortschritt ...

Angela Dorothea Merkel et cons ... Faulheit Armut Aussterben ...







