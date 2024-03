Sonntag, 31 März 2024 | 13.091

Die Rechte der Menschen und ...

der Weltuntergang ...

die nach wie vor wohl ungeklärteste aller Fragen ...

was war zuerst da ... die Henne oder das Ei ... oder gar der Osterhase ...



*



also nochmal ... unsere Politische Führung versucht ständig ...

Dinge / Kräfte / Menschen zu be-kämpfen ...



die vor (!) ihr sind ... die ihr voraus sind ...

hinter denen sie eh schon hinterher hinkt ... von Laufen gar nicht zu reden ..



man kann aber nunmal niemanden be-kämpfen ... der vor einem her läuft ...

und das gilt natürlich auch für Organisationen ... die sich dazu mißbrauchen lassen



die Bertelsmann Stiftung zum Beispiel hat ein 'Forum gegen Fakes' ins Leben gerufen

mit dem man 'eine'Debatte'anregen' will ... über den Umgang mit Desinformationen



wenn man nicht endlich anfängt diesen Unsinn zu be-kämpfen ...

wird sich der Weltuntergang kaum aufhalten lassen ...



*



die Politische Predigt am Oster-Sonntag/ Beginn der Sommerzeit ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Arschgeige Dummverkäuferin Mondkalb ...







