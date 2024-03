Samstag, 30 März 2024 | 13.090

Die Rechte der Menschen und ...

die Grenzen der Menschheit ...

grundsätzlich unterscheidet man (auch) in Deutsch-land zwischen In-land und Aus-land

wobei die Frage ist ... ob die Grenzen .. dazwischen wie drumherum ...



nicht inzwischen so fließend sind ...

bzw sich möglicherweise schon so weit aufgelöst haben ...



daß es sie nicht nur gar nicht mehr gibt ...

sondern daß sie sich bereits mit dem Weltall wie in einer riesigen Wolke ...



wiedergefunden bzw 'vereinigt' (!) haben ... bzw eben Alles Eins ist ...

und entweder oder vielleicht nicht mal Wladimir Putin dort 'herrschen' kann ...



tendenziell könnte das heißen ... daß sich die Gegensätze zwischen den Menschen

auflösen nach dem Prinzip 'näher mein Gott zu Dir' ...



*



die Politische Ausstellung am Kar-Samstag ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

die Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorotheas Merkel et cons ... Krankheit Hirnverbranntheit Intensivstation ...







