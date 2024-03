Freitag, 29 März 2024 | 13.089

Die Rechte der Menschen und ...

das Unterste nach oben kehren ...

man spricht immer nur von oder über die politisch motivierte Kriminalität ...

die von rechts kommt oder von links bis hin zu den Extremen bzw Extremistischen



während das eigentliche Problem der Kriminalität doch die von oben ist ...

also derjenigen die Amt Position Macht etc mißbrauchen ...



soweit nicht auch der von unten ... also derjenigen ...

die aus lauter Hilflosigkeit und Verzweiflung nicht anders handeln können ...



ganz zu schweigen wiederum von denjenigen in der Mitte ...

die immer so unauffällig und friedlich daherkommen ...



im Grunde genommen aber die Voraussetzungen dafür schaffen ...

daß die Führung dann nicht weiß ... wie sie das unter Kontrolle halten soll ...



*



der Politische Lifestyle am Karfreitag ...

das Zentral Bänkerische Europa EZB / die Frankfurter Zentraleuropäische Bank FZB ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...



Verwahrlosung / Verwahrlosen lassen ... ist der Anfang von Gewalt anwenden ...

das Ende ist wie es scheitn ... der Atomkrieg ...







