Donnerstag, 28 März 2024 | 13.088

Die Rechte der Menschen und ...

die Definitionen der Politiker ...

objektiv kann kein Zweifel daran bestehen ... daß es hierzulande keine Demokratie gibt

daß Deutschland geschweige Europa also keine wirklich demokratischen Staaten sind etc ...



es sei denn man mißbraucht diese Idee dazu ...

diesem Begriff eine Definition zugrunde zu legen ...



die für sich gesehen dann geradezu der Beweis dafür ist ...

daß das hier keine Demokratiue im eigentlichen Sinne ...



also von der 'Herrschaft des Volkes'' weit entfernt ist ...

von anderen Dingen wie Frieden Freiheit Wohl des Volkes ganz zu schweigen ...



die Politische Führung befaßt sich gleichwohl unverdrossen zumindest verbal ...

mit der Sicherung eines so genannten demokratischen Diskurses ...



um 'das friedliche Zusammenleben der Bevölkerung ...

in einer pluralistischen Gesellschaft zu gwährleisten' (???) ...



wie das alles zusammengehen soll ... ist und bleibt wohl (sic!) ein Geheimnis ...

einer Frau namens Nancy Faeser ... die hier die Bundesinnenministerin spielt ...



*



das Politische Konzert am Donnerstag der Grünen / Mutters Geburtstag ...

der Ratlose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel et cons ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen