Mittwoch, 27 März 2024 | 13.087

Die 'Rechte' der Menschen und ...

die 'Kämpfe' der Politiker ...

diese Handvoll Politiker an der Spitze unseres Gemeinwesens bzw Staates ...

nennen sich zwar politische 'Führung' ...



arbeiten aber gar nicht wirklich für etwas sondern immer nur gegen etwas ...

dauernd ist die Rede davon man müsse irgend was bekämpfen ...



zum Beispiel den Hass ... wo auch immer ... vor allem im Internet ... also 'im Netz' ...

sei eine Verrohung der Sprache festzustellen ... eine Verbalradikalität ...



die man ... na ... entdschieden 'bekämpfen' müsse ...

und was eignet sich dafür besser als ... na ... das Straf-'recht' ...



es gibt in unserem typisch deutsch perfekten (Straf)Recht an sich keine Lücke ...

um diesen Schwachsinn auch strafrechtlich zu ahnden ...



das Problem ... daß das nicht stattfindet ... lieg also mehr auf der Ebene ...

'eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus' ... geschweige sich selbst ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Merkel Platzeck Schwesig et cons ... Fortsetzung der DDR mit den Waffen der BRD ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen