Dienstag, 26 März 2024 | 13.086

Die Rechte der Menschen und ...

der Extremismus der Menschen ...

man spricht zwar viel über die Rechte der Menschen ...

aber nicht über die Linke der Menschen ...



möglicherweise ... bzw das liegt ja eigentlich auf der Hand ...

liegt es also allein an sprachlichen Dingen Schwierigkeiten Problemen ...



daß sich die Menschen nicht verstehen ...

bzw an einander vorbei nicht nur reden sondern auch handeln !!! ...



wissenschaftlich ist es jedenfalls nicht zu verstehen ...

wird bzw bleibt also Gegenstand der Forschung ...



daß die verantwortlichen Politiker ... die ja im Kern ...

nicht nur verantwortlich 'sein' sondern die Verantwortung ''tragen'' (!) sollen



den Extremismus (aus ihrer Sicht) dadurch 'bekämpfen' wollen ...

daß sie das Handeln und Verhalten der Extremisten (aus ihrer Sicht) ...



'soweit wie möglich 'rechtlich' (???) regeln steuern behindern verhindern wollen' ...

auch wieder nur ein Musterbeispiel für extremistischen Schwachsinn ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen ... ein Synonym für Entwicklung Fortschritt Zukunft

Angela Dorothea Merkel ... ein Synonym für Vergasung Verbrennung Vernichtung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen