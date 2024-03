Montag, 25 März 2024 | 13.085

Die Rechte der Menschen und ...

der Extremismus der Politiker ...

es ist viel von Extremisten die Rede ... so als seien die ein Problem ...

insbesondere die Rechts und die Links Extremisten ...



die wahren Extremistem an sich sind aber die Leute in der Mitte ...

die ja letztlich die Leute an den Rand drängen ... und nicht aufhören ...



letztlich also ins Extreme und naturgemäß (!)

allerletztlich ins Extremistische ...



die treibende Kraft sind also doch gar nicht die Extremisten ...

sondern die angeblich scheinbar Harmlosen und Nicht-aktiven in der Mitte ...



das gilt nicht zuletzt auch für Putin und Xi bzw Trump ...

Mitte steht also praktisch quasi für Geisteskrankextremismus ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Fortschritt ...

Angela Dorothea Merkel ... Affentheater Armut Aussterben ...







