Samstag, 23 März 2024 | 12.083

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht an sich ...

wir wissen schon ... Handel bringt Wandel ...

als man mit den ersten Schiffen in China ankam ...



hat man gefragt ... was können wir von dem was die haben brauchen ...

bzw was können die von dem was wir haben brauchen ...



mit anderen Worten ... man hat nicht angefangen und gefragt ...

was haben die für ein Recht und was haben wir für ein Recht ...



daraus folgt ... dieser so genannte deutsche Rechtsstaat ...

steht sich in Bezug auf die Politik irgend wie selbst im Weg ...



auch zur Bekämpfung des Rechtsextremismus ...

sollen jetzt erst wieder gesetzliche Grundlagen gestärkt werden ...



bereits vorliegende Gesetzentwürfe endlich umgesetzt werden ...

Paragraphen gestrichen bzw durch andere ersetzt werden ...



und was der Idiotien alle mehr sind ... alles zum Selbstzweck ...

die Politik wird dadurch nicht besser ... und das Recht schon gar nicht ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel et cons ... Krankheit Hirnverbranntheit Intensivstation ...







