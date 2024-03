Freitag, 22 März 2024 | 12.082

Die Rechte der Menschen ...

auch die Finanzströme sind vom Klimawandel betrffen

Tatsache ist ... daß u.a. der Rechtsextremismus immer größer und extremer wird ...

obwohl doch vermeintlich und angeblich so viel dagegen getan wird ...



diese so genannte 'Bekämpfung' geht von der irrigen Annahme aus ...

man bräuchte beispielsweise nur die Finanzströme der Rechtsextremisten auszutrocknen



und schon sei das Problem gelöst ...

in der Praxis läuft es eher umgekehrt ...



immer wenn eine Quelle versiegt ... öffnen sich zwei neue ...

oder eine alte Quelle produziert plötzlich das Doppelte ...



diese verkehrte Welt zeigt sich auch in andern Bereichen ...

einerseits bzw angeblich will man die Verfahren entbürokratisieren ...



andererseits soll das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Finanzkriminalität

na ... 'verbessert' werden ... (???) ...



*

der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa / die Frankfurter Zentraleuropäische Bank ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung Erziehung Schule ...

Angela Dorothea Merkel et cons ... Verarschung Verblödung Verwahrlosung ...







