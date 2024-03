Donnerstag, 21 März 2024 | 12.081

Die Rechte der Menschen und ...

die Naivität der Politiker ...

woher kommt diese schier maßlose Naivität der Politiker ...

es gibt nur eine Erklärung dafür ... das ist ihr gleichbedeutender Dilettantismus ...



die machen ja alle einen Job ... für den sie nicht ausgebildet sind ...

die übernehmen die Jobs nach dem Prinzip 'learning by doing' ...



oder wie sagte früher mal der Volksmund ...

'wem Gott ein Amt gibt dem gibt er auch Verstand' ...



Dilettantismus und Naivität sind also Synonyme ...

und wie das so ist in der Politik ...



wenn ein Prolem auftaucht ... wird nicht versucht das Problem zu lösen ...

sondern es wird mit allen Mitteln und Tricks versucht es zu vertuschen



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







