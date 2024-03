Dienstag, 19 März 2024 | 12.079

Die Rechte der Menschen ...

und die Rechte der Tiere ......

Tatsache ist ... daß sich sdo genannte Politische Probleme ...

durch Politik gar nicht lösen lassen ...



ein Problem ist zum Beispiel ... daß es Arme und Reiche gibt ...

in der Politik kämpfen aber gar nicht Arme gegen Reiche ... eher umgekehrt ...



bzw eben Linke gegen Rechte ...Liberale gegen Konservative ... und so ...

davon werden aber die Armen nicht weniger arm geschweige die Reichen weniger reich



wie gesagt ... ganz im Gegenteil ... regelrecht umgekehrt ...

das heißt ... die politischen Kämpfe dienen nicht der Lösung sondern der Konservierung



und das Volk ... dieses riesige Volk gegen eine Handvoll krimineller Politiker ...

ist und bleibt so hilflos wie ein Baby nach der Geburt ...



das heißt ... es ist schon froh und zufrieden ...

wenn ihm jemand die Brust reicht ...



und kann nicht kontrollieren geschweige korrigieren ...

was es mit der Muttermilch einsaugt ...



da ist ein Kalb im Verhältnis zur Kuh etc ...

selbständiger als ein Baby im Verhältnis zur Mutter ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die armen hilflosen Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Antriebslosigkeit Abtreibung Aussterben ...







