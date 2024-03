Montag, 18 März 2024 | 12.078

Die Rechte der Menschen und ...

der Gang durch die Institutionen ...

da werden also Maßnahmen gegen der Rechtsextremismus vorgestellt ...

und schon bei näherer gar nicht mal genauer Betrachtung sieht man ...



das ist ja die Handschrift von Rechtsextremen !!! ...

da wird an sich richtig erkannt ...



wenn jemand die so genannte Demokratie angreifen will ...

nimmt er sich als Ziel bzw als Mittel zum Zweck die Institutionen vor ...



Polizei und Justiz ... Presse und Kultur ...

es ist aber nunmal so ... daß diejenigen die zur Zeit am Ruder sind ...



explizit nichts anderes machen ...

als Polizei Justiz Presse Kultur etc etc zu mißbrauchen wenn nicht zu mißhandeln ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Fortschritt ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Hoffnungslosigkeit Sinnlosigkeit ...







