Die Rechte der Menschen und ...

der Extremismus des Rechts ...

eine der größten Volksverdummungs-Kampagnen der Politik besteht in der Behauptung

man wolle den Rechtsextremismus bekämpfen ... und zwar entschlossen ...



mit den Instrumenten der so genannten 'wehrhaften Demokratie' ...

teilweise heißt es auch 'des freien Rechtsstaats' ...



je nachdem ... so ganz einig ist man sich da nicht ... bzw wer überhaupt ...

dabei weiß kein Mensch was Demokratie eigentlich ist ... geschweige eine wehrhafte



gern wird darauf hingewiesen ... daß ein Flugzeug nur gegen den Wind starten kann ...

der Rechtsextremismus läuft aber bereits vor denjenigen her ... die ihn bekämpfen ...



es ist also schon rein technisch völlig ausgeschlossen ... das Problem zu beseitigen ...

es sei denn man findet irgend einen Trick in der überholenden Kausalität ...



