Donnerstag, 14 März 2024 | 11.074

Die Rechte der Menschen und ...

das Recht der Lieferketten ...

aller guten Dinge sind bekanntlich immer drei ...

zum Beispiel Vater Mutter Kind ... oder so ...



in einer intakten Familie sorgt der Mann fürs Geld bzw das Materielle ...

die Frau für das wofür das Geld ausgegeben wird bzw die Kultur ...



bzw eben für die Kinder ...

damit die Familie auch eine Entwicklung bzw eine Zukunft hat ...



die wenigsten Familien sind aber in diesem Sinne 'intakt' ...

wenn der Mann das Meiste für sich ausgibt und den Rest die Frau für sich ...



bleibt fürt die Kinder nichts mehr übrig ...

und was daraus wird sieht man in der Politik ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten ...

die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Migrant-ion Migrant-ifa Migrant-alia ...

Angela Dorothea Merkel ... Miasmathie Misanthropie Mimikry ...







