Die Rechte der Menschen und ...

die Klima-Katastrophe ...

beim Klimawandel ist vielfach nur von den äußeren Erscheinungen die Rede …

Erderwärmung Eisschmelze Überschwemmungen Trockenheit Wasserknappheit Dürre …



dieser so genannte Wandel hat aber auch eine ebenso gravierende innere Seite …

weil zum Beispiel die Gesundheit der Menschen unmittelbar betroffen ist ...



und hiervon wiederum das Verhalten des Menschen in seinem Umfeld …

am Arbeitsplatz / in Gesellschaft / in der Kunst / beim Sport etc ...



wovon auch wiederum deren Umfeld betroffen ist …

Ärzte / Arbeitgeber / Vereine / Kunsthandel / Zuschauer ...



man könnte sagen … die schönste Zeit seines Lebens verbringt der Mensch im Mutterleib

anschließend der Umwelt ausgesetzt sein … ist eigentlich die Rolle rückwärts ...



*



