Sonntag, 17 Dezember 2023 | 50.351

Die Herrschaft des Volkes und ...

der Mißbrauch dieser Idee ...

meine Eltern waren Demokraten im Sinne dieses Wortes …

und das haben sie uns Kindern auch zeitlebens immer wieder vorgelebt und vorgebetet …



wobei mein Vater mehr der Wortführer war … und anschließend konsequent gehandelt hat …

während meine Mutter eher gehandelt und (notfalls) anschließend erklärt hat ...



so haben sie zum Beispiel gesagt … natürlich sind wir als Vater und Mutter auch ein Ehe-Paar

und haben insofern perönliche eigene wie auch gemeinsame gemeinschaftliche Interessen …



darüber … an erster Stelle … aber sind wir mit Euch zusammen eine Familie ...

in der sich nun auch wieder ganz persönliche wie gemeinschaftliche Interessen ergeben ...



und unser Tun und Lassen als (Gesamt)Familie richtet sich danach ...

daß alle Möglichkeiten und Chancen von Euch Kindern gewahrt und gefördert werden ...







