Samstag, 16 Dezember 2023 | 50.350

Die Herrschaft des Volkes und ...

der Mißbrauch dieser Idee ... ...

die Begriffe Herrschaft und Volk sind doch an sich ganz einfach zu erklären …

Herrschaft ist wenn jemand alles machen kann was er will bzw was geboten ist …



und Volk ist eine Gesamtheit von Personen … angefangen von Zweien …

die eben nicht nur zwei Einzelne sind sondern eben ein Paar …



über mehrere / viele / alle … je nachdem … Familie / Sippe …

Verein / Gemeinde / Stadt / Land / Volk ...



Herrschaft des Volkes heißt also im Grunde genommen nichts anderes als daß …

die Interessen aller Beteiligten / aller Mitglieder wahrgenommen werden sollen ...



das heißt aller Mitglieder des jeweiligen Verbandes / Verbundes / Vereins etc ...

wo ist eigentlich das Problem ???







