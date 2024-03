Sonntag, 10 März 2024 | 10.070

Die Rechte der Menschen und ...

die Interessen des Staates ...







wer und wie oder was ist ein Staat ? da wird immer so getan als sei ‘ein’ bzw ‘der’ Staat

so eine Art Büchse … in die man etwas hineintun kann … zum Beispiel Steuern …



und aus der man etwas herausholen kann … zm Beispiel Subventionen ...

u.U. die Büchse der Pandora … für Start-ups und solche die es am liebsten werden wollen …



im Kern der Sache ist ein Staat aber eben keine Sache / kein Gegenstand / nichts Leb-loses …

sondern … im Idealfall jener Eine … der das was Staat sein soll 'repräsentiert' …



also die Personifizierung alles dessen … was den Staat (Familie etc) ausmacht ...

an Menschen (Staatsvolk) / Besitz /Gebiet) / Handlungsmöglichkeiten (Gewalt) … … …



mit anderen Worten … auch der menschliche Staat ist im Grunde genommen nichts anderes

als der Staat der Ameisen oder Bienen ...



wobei der kleine aber feine Unterschied darin besteht daß dort eine Frau an der Spitze steht

eine Königin … und nicht ein hirntoter Bundeskanzler / Herrscher / bzw Gewaltherrscher ...



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato Politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... Arschtritt Dachschaden Mistmerkel ...







