Montag, 04 Dezember 2023 | 49.338

Die Musik der Menschen ...

Mélodies infinies ...

Kammermusik von Gabriel Fauré und George Enescu ..

Samstag 09 Dezember 2023 ab 19 Uhr im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt …



Klavierkonzerte im Quartett mit … Violine … Viola … Violoncello …

Catalin Serban mit … Suyeon Kang … Karolina Errera … Andrei Ionita ...



man könnte sagen … natürlich ist es einfacher …

daß vier Musiker sich auf einander einstellen und einstimmen ...



als ‘elf Freunde sollt Ihr sein’ … also eine Fußballmannschaft …

weswegen es immer wieder prefekte Konzerte gibt … Fußballer aber mal so mal so spielen …



was dieses Quartett aber zunehmend mit jedem ‘Spiel’ an Professionalität abliefert …

ist faszinierend … wie die komplexen Werke von Lehrer und Schüler an und für sich ...



im professionellen Sinne das kulturell Wertvollste sind also Künstler …

denen es gelingt das was Menschen ausmacht in Kunst umzusetzen … das Maß aller Dinge ...



Kunst … die Sicht der Künstler … an der Schnittstelle zwischen dem Verstehen der Realität

und dem Begreifen der Dimensionen der Entdeckungsreise in die Zukunft ...



an zweiter Stelle stehen also in etwa Fußballer … und sonstige Sport etc Größen …

die die Massen begeistern und damit irrsinniges Geld verdienen … es sei ihnen gegönnt ...



man darf eben das was jemand verdient … nicht zum Maßstab seiner Professionalität machen …

s. auch das Verhältnis Schau-spieler und Show-macher ...



am untersten Ende derjenigen … von denen die Bürger / die Völker / die Welt …

professionelle Arbeit und Verhalten verlangen dürften … stehen so genannte Politiker …



was in Deutschland die Inhaber der fünf höchsten Staatsämter seit rund 40 Jahren

(sich) ‘geleistet’ haben … spottet jeder Beschreibung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen