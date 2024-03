Mittwoch, 06 März 2024 | 10.066

Die Rechte der Menschen und ...

die Sprachschwierigkeiten ...

es gibt bekanntlich jede Menge Konflikte in der Welt ...

bei denen die Politischen Führungskräfte trotz aller Intelligenz nicht mehr weiter wissen ...



und deshalb ihre Soldaten an die Front schicken ...

um Entscheidungen militärisch bzw quantitativ heribeiführen zu lassen ...



wie schwierig es ist ... sich mit den Mitteln der Sprache zu verständigen ...

sieht man an einem aktuellen Beispiel aus Berlin ...



wo sich die regierende SPD mit abtrünnigen Bauern und Feuerwehrleuten ...

auseinandersetzen will ...



dazu heißt es offiziell ... man wolle sich auf Augenhöhe begegnen ...

und über die Werte ... auf denen man doch gemeinsam stehe ...



bzw die Normen ... die man sich in die Hand gegebenen habe ...

zu sprechen bzw sich auszutauschen ...



also alles l'art pour l'art ... Hornberger Schießen ...

keins der anstehenden Probleme auch nur andeutungsweise gelöst ...



