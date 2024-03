Dienstag, 05 März 2024 | 10.065

Die Rechte der Menschen und ...

die so genannte Künstliche Intelligenz ...

jetzt wird dauernd lebhaft diskutiert über Schäden Gefahren Risiken etc …

der Künstlichen Intelligenz …



obwohl oder wahrscheinlich gerade weil man mit den Risiken der natürlichen Intelligenz

nicht zurecht kommt ......



an sich muß man davon ausgehen … daß nichts über die natürliche Intelligenz hinausgeht ...

nach Lage der Dinge nicht nur in der Ukra-ine wird es darauf hinauslaufen …



daß wir mittels Künstlicher Intelligenz irgend wann auf den Weltuntergang zusteuern …

ohne daß wirs richtig merkeln … aber … nach den Prinzipien der überholenden Kausalität …



wird irgend einer unserer Super-Wissenschaftler dank der ihm eigenen Intelligenz …

wenn nicht gar Frau Merkel … diesen Vorgang übertreffen und uns den Untergang spüren lassen



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit-geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fortpflanzung Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Abbau Abschwung Abtreibung ...







