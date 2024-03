Montag, 04 März 2024 | 10.064

Die Rechte der Menschen und ...

das Handeln der Unmenschen ...

Ursache des Anti-Semitismus ist bekanntlich der Semitismus ...

und Ursache des Semitismus ist der Anti-Islamismus ...



und daran ... also am Widerstand gegen Menschenfeindlichkeit ...

und vor allem Frauenfeindlichkeit zu sein ...



gegen den Mißbrauch des Begriffs 'Gott' durch eine Religion ...

kann ja nichts Verwerfliches sein ...



und daß die Juden den Jesus Christus umgebracht haben ... wenn überhaupt ...

war ja auch nicht ihre 'Schuld' ...



der erste Versuch seitens eines gewissen Herodes ... also eine Römers ...

um nicht zu sagen eines (von) Pontius ... ging eh daneben ...



und der zweite Versuch seitens (bis) Pilatus war zwar 'erfolgreich' ...

aber das war ja eh Göttliche Vorsehung ...



alles andere hätte ja die ganze Weltgeschichte durcheinander gebracht ...

im Rückblick gesehen ... und wer weiß was die Zukunft noch bringt ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Belgien Ungarn Polen ...



das Po-litische Thema ... Arbeit Leistung Fortschritt ...

Angela Dorothea Merkel ... Arbeitslosigkeit Armut Aussterben ...







