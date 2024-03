Sonntag, 03 März 2024 | 09.063

Die Rechte der Menschen und ...

die Nachhaltigkeit ...

es heißt immer wieder … es geht nicht darum … ein Ziel zu erreichen …

sondern ‘der Weg ist das Ziel’ …



soll heißen … Ziele machen nur Sinn als Zwischenziele …

wenn es dahinter weiter geht … wenn man auf dem Weg bleibt … der entsteht …



wenn sich dahinter immer wieder der Blick öffnet … in die Weite ...

der Blick in die Zukunft … das Gefühl für die Ewigkeit ...



das Bemühen um Nachhaltigkeit ist also eine der schönsten der wichtigsten …

um nicht zu sagen der nachhaltigsten Bemühen in unserem Leben … ist 'das Leben' …



das Bemühen darum wird zunehmend durch eine Reihe von Institutionen gefördert …

u.a. Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis … in England der AEO Excellence Award …



das Umweltmanagementsystem EMAS Eco Managemnent Audit Scheme …

ESG Rating Environmental Social Governance ... als Charta der Vielfalt …



es gibt einen Nachhaltigkeitskodex … Initiativen einzelner Branchen und Berufs Verbände …

sowie last but not least den Net Zero Carbon Events Pledge ...



nicht unerwähnt soll bleiben ... daß es speziell die Messe Frankfurt ist ...

die sich als Treiber für den Klimaschutz profiliert und für ein nachhaltiges Event Business ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger ... Welten Würger ...

geo cosmo astro metro strato politen ...



das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

Angela Dorothea Merkel ... ADM Arschgeige Dummverkäuferin Mondkalb ...







