Die Rechte der Menschen und ...

die Ereignisse der Natur ...

Blitze gehören zu den spektakulärsten Phänomenen der Natur …

Erdbeben sind in ihren regionalen Zusammenhängen ein Naturereignis …



und man darf gespannt darauf warten … ob es irgend wann mal die ganze Erde durchschüttelt

oder dieser Planet mal gar ganz aus seiner Bahn gekickt wird ...



in ein imaginäres Umwelt-Tooor ...

wer weiß denn schon was es da draußen alles noch gibt …



das wunderbarste und nach wie vor unbegreiflichste Naturereignis …

aber ist Empfängnis Entwicklung Geburt eines Kindes …



und die spannendste Frage ist also wohl auch … ob bzw wann …

die (über)lebenden Menschen sich dieser Tatsache mal würdig erweisen ...



*



die politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten ...

die Hinduisten Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Training Pflege ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Verrecken ...







