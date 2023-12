Freitag, 01 Dezember 2023 | 48.335

Die Menschenrechte und ...

der kommende Advent ...

heute ist der Erste … aber nicht der erste Advent … sondern der 1. Dezember …

der Advent ‘kommt’ noch … das hat der Advent so an sich ...



wer will kann also heute das erste Türchen des Jahresendkalenders öffnen …

ist ja auch ganz spannend … beginnt früher und hält länger …



immerhin starten Anfang Dezember die festlichen Adventskonzerte …

morgen zum Beispiel in der Frauenkirche Dresden Christian Thielemann …



unter anderen … mit Hanna Elisabeth Müller (Sopran) und Helmut Fuchs (Trompete) ...

dem Sächsischen Staatsopernchor und der Sächsischen Staatskapelle ...



und Werken von Franz Schubert und Felix Mendelssohn-Bartholdy ...

www.frauenkirche-dresden.de







