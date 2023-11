Montag, 27 November 2023 | 48.331

90 Jahre seit Holodomor ...

Völkermord der Russen in der Ukra-ine ...

im Berliner Dom ein eindrucksvoller Gedenkgottesdienst für die Opfer 1932 / 1933 …

mit den Pfarrern der griechischen katholischen orthodoxen römischen ukrainischen Kirchen ...



inklusive dem Domprediger … der Domkantorei … dem Domorganisten …

sowie zwei ukra-inischen Chören ...



man könnte das zurückführen auf die Frage … was war zuerst da … die Henne oder das Ei ...

ich meine … wenn es den Mord nicht gäbe … wenn es den Tod nicht gäbe …



gäbe es ja auch nicht solche eindruckvollen Gedenkveranstaltungen …

mit all dem was dazu beiträgt … an Kunst und Kultur … an Wissen und Glauben ...



ein Ei ist die Voraussetzung dafür daß eine Henne draus wird … aber woher kam das Ei ?

der Tod ist die Voraussetzung dafür … daß solche Gedenkveranstaltungen stattfinden …



aber woher kommt der Tod ? und kann man einen Völkermord gleichsetzen mit dem Tod ?

Es ist und bleibt unfaßbar … das Eine wie das Andere ...







