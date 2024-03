Freitag, 01 März 2024 | 09.061

Die Rechte der Menschen und ...

das Denken und Handeln ihrer politischen Führung ...

jetzt heißt es wieder dauernd … ‘fight back against fascism’

‘democracy cannot be taken for granted’ …



wenn doch nur endlich mal jemand immer dazu sagen würde …

was er unter ‘Demokratie’ eigentlich versteht …



das Erstaunliche an dieser Geschichte ist doch …

daß diese so genannten Faschisten die Demokratie be-kämpfen …



eben weil sie genau dieses bzw deren Demokratieverständnis für Faschismus halten

und umgekehrt …



und das Tragische daran ist … daß die eigentlichen Faschisten …

damit näher an der Wahrheit sind als die so genannten Demokraten ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten und Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Pflege Training ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen