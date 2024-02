Mittwoch, 28 Februar 2024 | 09.059

Die Rechte der Menschen und ...

die Politik der Un-Menschen ...

wenn die Politik auf dem Holzweg ist …

dann ist konsequenterweise auch der Rechtsweg ein Holzweg …



denn die Politik und die Gesetze sind ja … wie soll ich sagen …

aus demselben Holz geschnitzt …



das sind gewissermaßen zweierlei wenn nicht dreierlei Menschen in einem Staat …

die Menschen … die die so genannte Politik machen ...



die Menschen … die das so genannte Recht sprechen …

und eben der Rest … das so genannte gemeine Volk ...



das ebenso willenlos wie hilflos Soielball und Spielmasse… Teigmasse und Knetmasse ist ...

und sich nicht wehren kann … gegen Mißbrauch Mißhandlung Vergewaltigung Ermordung



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

USA CDN KNG ...



das Po-litische Thema ... Bandel Handel Wandel ...

Angela Dorothea ... Merkel Ferkel Werkel ...







