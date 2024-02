Dienstag, 27 Februar 2024 | 09.058

Die Rechte der Menschen und ...

die Wege der Menschen ...

alle Wege führen nach Rom … hieß es und heißt es …

in der einen oder anderen abgewandelten Form bis heute … je nachdem ...



seit den Zeiten des Römischen Reiches Deutscher Nation und davor …

und manchmal sieht es so aus …



als würde das uneingeschränkt auch heute noch gelten …

das heißt … es sieht so aus … als hätte der Papst die Lage nach wie vor voll im Griff ...



mit einer einzigen Ausnahme … unsere Bundesregierung …

bzw überhaupt unsere Politische Führung … ist auf dem Holzweg ...



und der führt natürlich nicht nach Rom … sondern einfach in die Irre …

genauer gesagt … ins Irrenhaus bzw in die Abhängigkeit von Wladimir Wladimirowitsch Putin



*



die Politlische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... die Unions Europäischen Nachbarn ...

insbesondere die Brexit geschädigten Großen Britannier ...



das Po-litische Thema ... Frauen Fruchtbarkeit Zukunft ...

Angela Dorothea Merkel ... Abbau Abtreibung Absterben ...







