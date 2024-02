Samstag, 24 Februar 2024 | 08.055

Die Rechte der Menschen und ...

die Nachhaltigkeit ...

'Nachhaltigkeit ist gut wenn jeder was tut' … daß ‘jeder was tut’ ist aber reine Illusion ...

bzw eine jener Werbelügen ...



mit denen das eigene Interesse bzw Geschäft gefördert …

das politische Geschäft aber im gleichen Maße lahmgelegt wird …



noch schlimmer ist es auch mit dem so genannten ‘saozialen’ Engagement …

Egoismus und Sozialismus stehen also im Verhältnis von 2:1 zum politischen Engagement



bzw … umgekehrt … wer politisch verantwortlich bzw verantwortungsbewußt wirken will ...

müßte zunächst mal über seinen eigenen Schatten springen …



und dann auch noch darauf verzichten so zu tun …

als wollte er ein einzelnes bestimmtes soziales Problem lösen …



da sind wir wieder bei ‘Wahrheit gibt es nur zu Zweien’ …

das heißt ganz oder gar nicht ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten und Dalailamaisten ...

die Hinduisten und Shintoisten ... die Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit Pflege Training ...

Angela Dorothea Merkel ... Krankheit Intensivstation Exodus ...









